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    Kilis'teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

    Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde çıkan yangında, iki kardeş can verdi. Şimdi ekipler o yangının çıkış nedenini araştırıyor.
    • 03.06.2022 - 15:10
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    Kilis'teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

    Kilis’in Aşit Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 2’nci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı.

    İtfaiye hemen müdahale etti ancak…

    Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı.

    Kilis teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti #1

    İki kardeş can verdi

    Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cansız bedenlerine ulaştı.

    Kilis teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti #2

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Kilis teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti #3

    Kilis teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti #4

    Kilis teki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti #5


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