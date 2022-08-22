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Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı

Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı

Eski kum ocağı bölgesinde dolanan çoban 100 metre arayla 2 ceset buldu. İnceleme yapan ekipler, cesetlerin anne ve kıza ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili 1 akraba ise gözaltına alındı.