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- Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı
Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı
- 22.08.2022 - 13:46
Kilis'in Topdağı köyü civarında koyun otlatan çoban, korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
Eski kum ocağının bulunduğu dağlık bölgede 2 ceset gören çoban durumu hemen ekiplere bildirdi.
100 metre arayla 2 ceset bulundu
Olay yerine yönelen ekipler, aralarında 100 metre bulunan cesetleri incelemenin ardından morga kaldırdı.
Öldürülenlerin anne ve kız olduğu ortaya çıktı
Cesetlerin yapılan incelemelerde bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e (13) ait olduğu tespit edildi.
Katilleri operasyonla yakalandı
Araştırmalar sonucunda, anne ve kızın akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. (30) tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi.