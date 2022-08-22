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    Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı

    Eski kum ocağı bölgesinde dolanan çoban 100 metre arayla 2 ceset buldu. İnceleme yapan ekipler, cesetlerin anne ve kıza ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili 1 akraba ise gözaltına alındı.
    • 22.08.2022 - 13:46
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    Kilis'teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı

    Kilis'in Topdağı köyü civarında koyun otlatan çoban, korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

    Eski kum ocağının bulunduğu dağlık bölgede 2 ceset gören çoban durumu hemen ekiplere bildirdi.

    100 metre arayla 2 ceset bulundu

    Olay yerine yönelen ekipler, aralarında 100 metre bulunan cesetleri incelemenin ardından morga kaldırdı.

    Kilis teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı #1

    Öldürülenlerin anne ve kız olduğu ortaya çıktı

    Cesetlerin yapılan incelemelerde bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e (13) ait olduğu tespit edildi.

    Katilleri operasyonla yakalandı

    Araştırmalar sonucunda, anne ve kızın akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. (30) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

    Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi.


    Kilis teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı #2

    Kilis teki çoban, anne ve kız cinayetini ortaya çıkardı: 1 gözaltı #3


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