- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi
Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi
Kaçak kazı ihbarı ile olay yerindeki şüpheli suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait olduğu öğrenilen mezar steli ise ekiplerce ele geçirildi.
- DHA
- 01.04.2022 - 15:46
Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamburalı köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kazı yapan Ş.C.'yi suçüstü yakaladı.
ROMA DÖNEMİ MEZAR STELİ ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan Ş.C.'nin kazılarda çıkardığı belirlenen, Roma dönemine ait mezar steline de el koyuldu.
ŞÜPHELİ SORGUYA ALINDI
Mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ş.C. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.