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Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi

Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi

Kaçak kazı ihbarı ile olay yerindeki şüpheli suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait olduğu öğrenilen mezar steli ise ekiplerce ele geçirildi.