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    Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi

    Kaçak kazı ihbarı ile olay yerindeki şüpheli suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait olduğu öğrenilen mezar steli ise ekiplerce ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 15:46
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    Kilis'teki kaçak kazıya suçüstü: Roma'ya ait mezar steli ele geçirildi

    Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamburalı köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, kazı yapan Ş.C.'yi suçüstü yakaladı.

    ROMA DÖNEMİ MEZAR STELİ ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan Ş.C.'nin kazılarda çıkardığı belirlenen, Roma dönemine ait mezar steline de el koyuldu.

    ŞÜPHELİ SORGUYA ALINDI

    Mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ş.C. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Kilis teki kaçak kazıya suçüstü: Roma ya ait mezar steli ele geçirildi #1


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