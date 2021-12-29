Kilis'teki kebapçı dükkanında soygun: 8 bin TL zarara uğradılar

Kebapçı dükkanına camdan giren hırsızlar, içeride bulunan yaklaşık 7-8 bin TL değerindeki etleri çalarak kayıplara karıştı.

Kilis’te bulunan kebapçı dükkanına camdan giren hırsızlar, 2 bin 600 TL para, kavurmalıklar, kaşar, bıçak, çekiç, kredi kartı ile 10-15 kilo arasında kuşbaşı ve şişe saplanmış vaziyette eti şişi ile birlikte çaldı.

"7-8 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

Soyup soğana çevrilen iş yerinin sahibi Mehmet Çiloğlu, hırsızların camdan lokantaya girdiğini ifade ederek, "Kasadaki paramızı, içeride bulunan hazır vaziyette bulunan kuşbaşı etimizi, hazırlanmamış kuşbaşı etimizi, hazır vaziyette bulunan kıyma şişlerimizi, kaşara kavurmaya, bıçaktan çekice kadar almışlar. 3 kilo kadar kıyma, 10-12 kilo kadar kuşbaşı et. 7-8 bin TL arasında zararımız var, yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.