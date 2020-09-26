Kırgızistan'da oto tamircinin yüzüne kamyon lastiği patlayınca havaya uçtu

Kamyon lastiği tamir eden oto tamircinin yüzüne lastik patladı. Lastiğin patlamasıyla havaya uçan tamirci, yere düştü.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir oto tamircisinde çalışan 3 kişi bir kamyondan çıkarılan lastikleri tamir etmeye çalıştı.

Tamir sırasında tamircilerden birinin hava bastığı lastik patladı.

HAVA UÇUP YERE DÜŞTÜ

Hava basılan lastiğin patlaması ile tamirci havaya fırladı. Sert bir şekilde yere düşen oto tamirci başından ağır darbe aldı.

Yüzüne kamyon lastiği patladı VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Kaburgalarında ve kolunda kırıklar olan tamircinin hastanede tedavisine devam edildiği açıklandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.