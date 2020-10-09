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    Kırıkkale Valiliği'nden sahte alkol ölümleriyle ilgili açıklama

    Kırıkkale’de 7 kişinin sahte alkolden öldüğü olaya ilişkin yapılan açıklamada, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicisine katılan aroma karışımından yapıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 16:20
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    Kırıkkale Valiliği'nden sahte alkol ölümleriyle ilgili açıklama

    Kırıkkale Valiliği yapılan açıklamada, “İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam 8 vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.” denildi.

    YÜZEY TEMİZLEYİCİSİNE İÇKİ AROMASI KARIŞTIRMIŞLAR

    Yaptıkları karışım ile zehirlendikleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır.”

    Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı aktarıldı.

    Kırıkkale'de sahte alkol yapan 3 kişi yakalandı VİDEO

    sahte alkol

    sahte alkol

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