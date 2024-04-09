Kırıkkale ve Kayseri'de drift yapan sürücülere ceza yağdı Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift yaparak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira, Kayseri'de ise egzoz patlatıp drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 86 bin 497 lira ceza kesildi.

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İHA

Kırıkkale'de bir sürücü, trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle kavşakta drift yaptıktan sonra kırmızı ışık ihlali yaptı.

Polis ekipleri peşine düştüğü sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Trafik polisi tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift yapmak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda 33 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyaya attığı görüntü pahalıya patladı

Kayseri'de ise sokak ortasında drift yapıp egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahsa 86 bin 497 lira para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde kent genelinde yapılan abartı egzoz ve drift denetimlerinde ise 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 lira para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)