Kırıkkale'de 1 öğretmen ve 28 öğrenci yemekten zehirlendi

DHA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki Tümgeneral Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve bazı öğretmenler öğle yemeğinde öğretmenevinden gelen pilav ve tavuk yedi.

Saat 15.30 sıralarında öğretmen ve öğrencilerde mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı.

29 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17). Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) ile öğretmen G.B. (34), gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.