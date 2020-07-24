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    Kırıkkale'de 100 metre sürüklendi: Araçtan sorunsuz çıktı

    Direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kaza sonucu aracıyla birlikte 100 metre sürüklenen sürücü, araçtan burnu kanamadan çıktı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:33
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    Kırıkkale'de 100 metre sürüklendi: Araçtan sorunsuz çıktı

    Kırıkkale-Ankara karayolunda trafik kazası meydana geldi.

    Kara yolunun 20. kilometresinde E.T. idaresindeki 55 BY 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    100 METRE SÜRÜKLENDİ

    Yan yatan otomobil, yaklaşık 100 metre kadar sürüklendi. Kazayı gören sürücüler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü E.T., aracın camından kendi imkanları ile dışarıya çıktı.

    BURNU BİLE KANAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller sonucu sürücünün kazada yara almadığı belirlendi. Kaza sonucunda otomobil sol şeridi kapatırken, trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı.

    Yola yan yatan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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