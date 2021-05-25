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    Kırıkkale'de 16 yaşında çocuk öldürüldü

    Tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurulan Hilmi Cesur, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 14:52
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    Kırıkkale'de 16 yaşında çocuk öldürüldü

    Kırıkkale'nin Pazarcık köyündeki muhtarlık önünde, 16 yaşındaki Hilmi Cesur ile M.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    16 YAŞINDAKİ HİLMİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

    M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

    Kırıkkale de 16 yaşında çocuk öldürüldü #1

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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