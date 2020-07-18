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- Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu
Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu
Bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- AA
- 18.07.2020 - 09:53
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım şirketini takibe aldı.
Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şirkete, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu VİDEO
2 MİLYON 684 BİN 971 LİTRE MOTORİN
Operasyonda, 5 silonun bulunduğu tesiste yapılan ölçümlerde, 3 silodaki motorin yakıtının kaçak olduğu belirlendi.
Silolarda bulunan 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.