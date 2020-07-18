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Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu

Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu

Bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.