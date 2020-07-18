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    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu

    Bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
    • AA
    • 18.07.2020 - 09:53
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    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım şirketini takibe aldı.

    Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şirkete, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu VİDEO

    2 MİLYON 684 BİN 971 LİTRE MOTORİN

    Operasyonda, 5 silonun bulunduğu tesiste yapılan ölçümlerde, 3 silodaki motorin yakıtının kaçak olduğu belirlendi.

    Silolarda bulunan 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu #1

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu #2

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu #3

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu #4

    Kırıkkale'de 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot bulundu #5

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