Kırıkkale'de 3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi can verdi

- Kırıkkale Yahşihan'da 3 tonluk sacın düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti.
- Olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada gerçekleşti.
- Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada korkunç bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, fabrika içerisinde hava kazanında kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kaldı.
YAŞAMLARINI YİTİRDİLER
Yapılan incelemelerde 2 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.