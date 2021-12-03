Kırıkkale'de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti

Kırıkkale'de darbettikleri yaşlı adamın parasını ve kuru sıkı tabancasını gasbeden 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darp etti.

KURU SIKI SİLAHINI VE PARASINI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DARBEDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGANLARDAN 3'Ü YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.