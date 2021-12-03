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    Kırıkkale'de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti

    Kırıkkale'de darbettikleri yaşlı adamın parasını ve kuru sıkı tabancasını gasbeden 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 05:24
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    Kırıkkale'de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti

    Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darp etti.

    KURU SIKI SİLAHINI VE PARASINI ALIP KAÇTILAR

    Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı.

    Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti #1

    DARBEDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Kırıkkale de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti #2

    SALDIRGANLARDAN 3'Ü YAKALANDI

    Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

    Kırıkkale de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti #3

    Kırıkkale de 5 kişi, darbettikleri yaşlı adamın silahını ve parasını gasbetti #4

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