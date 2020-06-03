Kırıkkale'de 6'ncı kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Kardeşleri ile birlikte oynarken 6'ncı kattaki dairede pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi, komşuları tarafından zor sakinleştirildi.

Kırıkkale'de yabancı uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, kardeşleri ile birlikte oynarken, Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı kat penceresinden beton zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİ ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O esnada işi olan anne ise gözyaşları içinde çocuğunu uzaktan izlerken komşuları sakinleştirdi. Polis, olayın yaşandığı alanda şerit çekerek tahkikata başladı. Çocuğun cansız bedeni Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DİĞER KARDEŞİ DE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Minik çocuğun kardeşleri ile birlikte oynarken beton zemine düştüğünü ifade eden Murat Oflaz, diğer kardeşinin de düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi.