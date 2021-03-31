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Kırıkkale'de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı

Kırıkkale'de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı

Kendini asker ve polis olarak tanıtıp farklı tarihlerde vatandaşları toplamda 813 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alınarak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.