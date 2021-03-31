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    Kırıkkale'de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı

    Kendini asker ve polis olarak tanıtıp farklı tarihlerde vatandaşları toplamda 813 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alınarak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:25
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    Kırıkkale'de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

    Bu neticede Kırıkkale'nin merkez Hacılar Beldesinde ikamet eden H.B. (37) takibe alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak söz konusu şahsa yönelik operasyon düzenledi.

    813 BİN LİRALIK VURGUN YAPTI

    Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, farklı tarihlerde vatandaşları kandırarak 813 bin lira toplandığı belirlenen çok sayıda banka hesap cüzdanı ve kartları ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Kırıkkale de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı #1

    Kırıkkale de 813 bin liralık vurgun: Gözaltına alındı #2

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