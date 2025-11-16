Kırıkkale'de ailenin canını hiçe sayan trafik magandası yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale'de tehlikeli anlar...

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde otomobili kullanan E.D., trafikte yaptığı tehlikeli manevralarla bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti

O anlar, araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracın plakasını tespit etti.

Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D.'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

Yapılan incelemede, sürücünün 9 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Söz konusu sürücü ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabımdan bir açıklama yayımladı.

'Gereği Yapıldı' diyen Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

Bu görüntülerde; ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün yaptığı davranış asla kabul edilemez.



Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hele hiç değildir.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNE DİKKAT ÇEKTİ

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye,



180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALMAK HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR"