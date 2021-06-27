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- Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı
Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı
- İHA
- 27.06.2021 - 11:18
- Güncelleme : 27.06.2021 - 12:10
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Yasin Keskin, parkta gezinti yaptığı sırada, Kızılırmak’a düştü.
Akarsuda sürüklenmeye başlayan Keskin, bir ağacın dalına tutunmayı başardı.
VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek, yardım istedi.
Bu esnada vatandaşlar Keskin’e ağaç dallarını bırakmaması için, sık sık çağrı yaptı.
Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı ViDEO
YORGUN DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kızılırmak’ta bulunan Yasin Keskin’i kurtarmak için çalışma başlattı.
Yorgun düşen Keskin, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak kendini Kızılırmak’ın akıntısına bıraktı.
İTFAİYE EKİBİ PEŞİNDEN GİDEREREK YAKALADI
Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, peşinden giderek kısa sürede yakaladı.
Yüzme eğitimli itfaiye çavuşu Çavdar, boğulma tehlikesi geçiren Keskin'i su üstünde tutmaya çalışarak, uzun uğraş sonucu kıyıya çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Keskin, hastaneye kaldırıldı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kızılırmak'a düşen şahsın kurtarılma anı da cep telefon kamerası ile görüntülendi.