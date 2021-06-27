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Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

Kızılırmak’a düşen ve akıntıya kapılan Yasin Keskin, ağaca tutunarak durabildi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi ararken, Keskin'e ağacı bırakmaması için çağrıda bulunuldu.