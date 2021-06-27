Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
291.323
7.91%
EXEN Coin
28.49
0.84%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

    Kızılırmak’a düşen ve akıntıya kapılan Yasin Keskin, ağaca tutunarak durabildi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi ararken, Keskin'e ağacı bırakmaması için çağrıda bulunuldu.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

    Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Yasin Keskin, parkta gezinti yaptığı sırada, Kızılırmak’a düştü.

    Akarsuda sürüklenmeye başlayan Keskin, bir ağacın dalına tutunmayı başardı.

    VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

    Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek, yardım istedi.

    Bu esnada vatandaşlar Keskin’e ağaç dallarını bırakmaması için, sık sık çağrı yaptı.

    Kırıkkale'de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı ViDEO

    Kırıkkale de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı #1

    YORGUN DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kızılırmak’ta bulunan Yasin Keskin’i kurtarmak için çalışma başlattı.

    Yorgun düşen Keskin, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak kendini Kızılırmak’ın akıntısına bıraktı.

    Kırıkkale de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı #2

    İTFAİYE EKİBİ PEŞİNDEN GİDEREREK YAKALADI

    Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, peşinden giderek kısa sürede yakaladı.

    Yüzme eğitimli itfaiye çavuşu Çavdar, boğulma tehlikesi geçiren Keskin'i su üstünde tutmaya çalışarak, uzun uğraş sonucu kıyıya çıkardı.

    Kırıkkale de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı #3

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Keskin, hastaneye kaldırıldı.

    Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kızılırmak'a düşen şahsın kurtarılma anı da cep telefon kamerası ile görüntülendi.

    Kırıkkale de akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir