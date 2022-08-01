Kırıkkale'de, alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Alacak verecek sebebiyle çıkan kavgada, Necati Alabaş Y.Ü. tarafından otomatik av tüfeği ile vuruldu. Alabaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kırıkkale’de çıkan alacak verecek kavgasının sonu kanlı bitti...

Güzeltepe Mahallesi 563 Sokak'ta, saat 02.30 sıralarında Necati Alabaş ile Y.Ü.(37) arasında tartışma çıktı.

DHA’nın haberine göre; Y.Ü. isimli şahıs, tartışmanın büyümesi ile yanında getirdiği otomatik av tüfeği ile Necati Alabaş'ı vurup olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Maktulun çocukları, sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Alabaş'ın çocukları sinir krizi geçirdi.

Alabaş'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı gözaltında

Kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı. Otomatik av tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.