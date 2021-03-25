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    Kırıkkale'de alkollü sürücü, çakarlı araçla polis aracına çarptı

    Kırıkkale'de park halindeki araca çarpıp kaçarken polis aracına da çarpan çakarlı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu anlaşıldı.
    • AA
    • 25.03.2021 - 04:26
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    Kırıkkale'de alkollü sürücü, çakarlı araçla polis aracına çarptı

    Kırıkkale'de H.U. yönetimindeki çakarlı otomobil, Zafer Caddesi'nde park halindeki bir araca çarparak yoluna devam etti.

    Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zafer ve Ankara caddeleri kesişiminde görev alan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

    POLİS ARABASINA ÇARPTI

    Ekiplerin dur ikazına uymayan sürücü yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra Ankara Caddesi'nde başka bir ekip aracına çarptı.

    Kaza üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kırıkkale'de alkollü sürücü, çakarlı araçla polis aracına çarptı İZLE

    ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

    Sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

    Yapılan incelemede araçta çakar takalı olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkollü ve çakarlı araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uyguladı.

    Otoparka çekilen otomobil de trafikten men edildi.

    Kırıkkale de alkollü sürücü, çakarlı araçla polis aracına çarptı #1

    Kırıkkale de alkollü sürücü, çakarlı araçla polis aracına çarptı #2

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