Kırıkkale'de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde, R.Y. idaresindeki 71 EL 388 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçtu.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücü R.Y. (29) ile yolcu V.B. (41) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü alkollü çıktı

İHA'nın aktardığına göre; tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, sürücü R.Y.’ye de alkollü araç kullanmaktan işlem başlattı. Kazada maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.