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    Kırıkkale'de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı

    Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
    • 06.10.2022 - 05:43
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    Kırıkkale'de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı

    Kırıkkale’de, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde, R.Y. idaresindeki 71 EL 388 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçtu.

    2 kişi yaralandı

    Kazada sürücü R.Y. (29) ile yolcu V.B. (41) yaralandı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    İHA'nın aktardığına göre; tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, sürücü R.Y.’ye de alkollü araç kullanmaktan işlem başlattı. Kazada maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #2

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #3

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #4

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #5

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #6

    Kırıkkale de alkollü sürücü, otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı #7


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