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    Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası

    Kırıkkale’de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 09:43
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    Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası

    Kırıkkale kent merkezinde Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S.'nin kullandığı Tofaş marka otomobil ile Selçuk B.’nin kullandığı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 YARALI

    Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

    Kırıkkale de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası #1

    SÜRÜCÜLERDEN BİRİ EHLİYETSİZ DİĞERİ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polis ekipleri, Süleyman S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.’ye de 1.25 alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası #2

    Kırıkkale de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası #3

    Kırıkkale de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası #4

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