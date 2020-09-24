Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası

Kırıkkale’de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale kent merkezinde Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S.'nin kullandığı Tofaş marka otomobil ile Selçuk B.’nin kullandığı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ EHLİYETSİZ DİĞERİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, Süleyman S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.’ye de 1.25 alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





