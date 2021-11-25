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    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı

    Tokat’tan Ankara’ya gitmekte olan bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada aracın motor bölümüne gizlenmiş kadın ve çocuk figürlü tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirdi.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 12:58
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    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    Tokat’tan Ankara’ya giden bir araç, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu.

    Araçta bulunan Y.D, (48) M.D, (39) F.P (69) A.Y, (52) ve R.K. (51) isimli şahısların yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında, aranmaları olmadığı tespit edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    KOM polisi tarafından alınan savcılık kararıyla araçta yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş ve beze sarılı halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inventer ele geçirildi.

    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı VİDEO

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Tarihi eser olarak değerlendirilen heykelin kendisine ait olduğunu ifade eden M.D. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

    MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

    Tarihi bilgisi henüz belirlenemeyen kadın ve çocuk figürlü heykel, Anadolu ve Medeniyetler Müzesi’ne teslim edilecek.

    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı #1

    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı #2

    Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı #3

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