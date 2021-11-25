Tokat’tan Ankara’ya gitmekte olan bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada aracın motor bölümüne gizlenmiş kadın ve çocuk figürlü tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tokat’tan Ankara’ya giden bir araç, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu.

Araçta bulunan Y.D, (48) M.D, (39) F.P (69) A.Y, (52) ve R.K. (51) isimli şahısların yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında, aranmaları olmadığı tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

KOM polisi tarafından alınan savcılık kararıyla araçta yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş ve beze sarılı halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inventer ele geçirildi.

Kırıkkale’de, araç motoruna gizlenmiş tarihi eser niteliğinde heykel çıktı VİDEO



ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Tarihi eser olarak değerlendirilen heykelin kendisine ait olduğunu ifade eden M.D. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Tarihi bilgisi henüz belirlenemeyen kadın ve çocuk figürlü heykel, Anadolu ve Medeniyetler Müzesi’ne teslim edilecek.