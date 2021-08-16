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    Kırıkkale'de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu

    Kırıkkale'de otomobilde arkadaşlarıyla içki için Serkan Uzman, şakalaşırken başına dayadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 18:33
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    Kırıkkale'de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu

    Saat 14.30 sıralarında Kırıkkale, Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde meydana gelen olayda Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobilde içki içerken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı.

    BAŞINA DAYADIĞI SİLAH ATEŞ ALDI

    Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Kırıkkale de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin Uzman'ın başından çıkıp, aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Kırıkkale de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu #2

    Kırıkkale de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu #3

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    Kırıkkale de arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu #5

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