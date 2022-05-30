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    Kırıkkale'de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

    Asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulununca, davetlilerin de karıştığı olayda 2'si uzman çavuş 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 30.05.2022 - 06:02
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    Kırıkkale'de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

    Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak’ta asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu.

    Bekçiye direnince polis takviyesi geldi

    Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #1

    2'si uzman çavuş 5 kişi göxzaltına alındı

    İHA'nın aktardığına göre; ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #2

    Bekçi darp raporu aldı

    Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi

    Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #3

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #4

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #5

    Kırıkkale de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı #6


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