Kırıkkale'de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

Asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulununca, davetlilerin de karıştığı olayda 2'si uzman çavuş 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak’ta asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu.

Bekçiye direnince polis takviyesi geldi

Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

2'si uzman çavuş 5 kişi göxzaltına alındı

İHA'nın aktardığına göre; ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bekçi darp raporu aldı

Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi

Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.