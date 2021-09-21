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    Kırıkkale’de, ATM’ye yatırmaya çalıştığı paralar sahte çıktı

    İnternet üzerinden cep telefonunu satarak aldığı 3 bin 250 lirayı ATM’ye yatırmaya çalışan bir vatandaş, paraların sahte olduğunu anladı. Şikayet üzerine yapılan operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:49
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    Kırıkkale’de, ATM’ye yatırmaya çalıştığı paralar sahte çıktı

    Kırıkkale’de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, parada sahtecilik ile mücadeleye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Kent merkezinde, internet üzerinden telefonunu satarak aldığı 3 bin 250 lirayı ATM’ye yatırmaya çalışan bir vatandaş, paraların sahte olduğunu fark etti.

    Sahte paralar ile KOM Şubesine giden vatandaşın şikayeti, ekipleri harekete geçirdi.

    Yapılan teknik ve fiziki takibini ardından, sahte paralarla bağlantılı olan E.S. isimli şahıs tespit edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan E.S.'nin üzerinden 184 adet 50 lira, 25 adet 100 lira ve cep telefonu ile suçta kullanılan 25 adet 50 lira olmak üzere toplamda 21 bin 650 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan E.S. hakkında, parada sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale’de, ATM’ye yatırmaya çalıştığı paralar sahte çıktı #1

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