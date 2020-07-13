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- Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet
Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet
Bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan adama şiddet uygulayan ve o anları sosyal medyada canlı yayınlayan 4 şüpheli, tutuklandı.
- İHA
- 13.07.2020 - 11:21
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında M.U.Y. isimli şahsı zorla alıkoydu.
Şüpheliler, ayaklarından iple tavana astıkları kişiye hem sözlü hem de fiziki şiddet uyguladı.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
O anlar ise şüpheliler tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.
Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.