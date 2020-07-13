Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet

Bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan adama şiddet uygulayan ve o anları sosyal medyada canlı yayınlayan 4 şüpheli, tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında M.U.Y. isimli şahsı zorla alıkoydu.

Şüpheliler, ayaklarından iple tavana astıkları kişiye hem sözlü hem de fiziki şiddet uyguladı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

O anlar ise şüpheliler tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.