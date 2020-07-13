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    Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet

    Bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan adama şiddet uygulayan ve o anları sosyal medyada canlı yayınlayan 4 şüpheli, tutuklandı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 11:21
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    Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında M.U.Y. isimli şahsı zorla alıkoydu.

    Şüpheliler, ayaklarından iple tavana astıkları kişiye hem sözlü hem de fiziki şiddet uyguladı.

    SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

    O anlar ise şüpheliler tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

    Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet #1

    Kırıkkale'de, ayaklarından asılan adama şiddet #2

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