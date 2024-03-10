Kırıkkale'de bariyerleri parçalayan tır hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

İHA
Kırıkkale'de D-200 kara yolu Irmak köyü yakınlarında A.Ü. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi.
Demir bariyerleri parçalayarak devrilen inşaat malzemesi yüklü tır hurda yığınına döndü.
Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 ağır yaralı
Kazada 3 parçaya bölünen tırın sürücüsü A.Ü ile yolculardan S.Ü. ve H.A. ağır yaralandı.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince de olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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