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Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Elektrik kontağından kaynaklı olarak bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken mahalleli ise olayı sosyal medyadan canlı yayınladı.