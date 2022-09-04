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- Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti
Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti
- 04.09.2022 - 17:54
Kırıkkale’de bulunan bir apartmanın 4 'üncü katı alevlere teslim oldu.
Osman Yüksel isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.
Mahalleli fark etti
Kısa sürede evin içine yayılan alevler, oturma odasını tamamen kapladı. Yükselen dumanlar, çevredekiler tarafından fark edildi.
Kısa sürede söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayda ölüm ve yaralanma olmadığı belirtildi.
Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti VİDEO
Film izler gibi izlediler
Öte yandan çevrede kalabalık oluşturan vatadaşların, söndürme çalışmalarını film izler gibi izlediği görüldü.
Canlı yayın yaptılar
Bazı vatandaşlar da yangın anını cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayınladı.
iİHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.