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    Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

    Elektrik kontağından kaynaklı olarak bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken mahalleli ise olayı sosyal medyadan canlı yayınladı.
    • 04.09.2022 - 17:54
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    Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

    Kırıkkale’de bulunan bir apartmanın 4 'üncü katı alevlere teslim oldu.

    Osman Yüksel isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.

    Mahalleli fark etti

    Kısa sürede evin içine yayılan alevler, oturma odasını tamamen kapladı. Yükselen dumanlar, çevredekiler tarafından fark edildi.

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #1

    Kısa sürede söndürüldü

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

    Olayda ölüm ve yaralanma olmadığı belirtildi.

    Kırıkkale'de bir binanın 4'üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti VİDEO

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #2

    Film izler gibi izlediler

    Öte yandan çevrede kalabalık oluşturan vatadaşların, söndürme çalışmalarını film izler gibi izlediği görüldü.

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #3

    Canlı yayın yaptılar

    Bazı vatandaşlar da yangın anını cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayınladı.

    iİHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.


    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #4

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #5

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #6


    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #7

    Kırıkkale de bir binanın 4 üncü katı alev alev yandı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti #8


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