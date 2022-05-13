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    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı

    Telefon dolandırıcısı tarafından kandırılan yaşlı adam, başka bir hesaba para göndermek için yardım istediği kuyumcunun, dolandırıcıların oyununu fark etmesi sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı.
    • 13.05.2022 - 08:53
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    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı

    Kırıkkale’de kendisini İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser İbrahim olarak tanıtan dolandırıcının kandırmayı başardığı emekli Fevzi Güner (73), Türk lirası, euro ve altınlarını önceden de müşterisi olduğu Zafer Caddesi'ndeki kuyumcu Metin Akçalı'ya getirdi.

    Hemen fark etti

    Fevzi Güner, kuyumcuya hesaplattırdığı birikimini, mobil banka üzerinden oğluna göndermesi için Akçalı'ya IBAN numarası verdi.

    Güner'in parayı göndermesini istediği hesap sahibinin soyadının farklı olması nedeniyle Metin Akçalı, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

    Kuyumcu kurtardı

    Dolandırıcı tarafından tekrar aranan Güner'in telefonunu açan Akçalı, daha sonra polise ihbar yaptı.

    Akçalı'nın dolandırıcı ile telefonda görüştüğü anlar, kuyumcunun güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

    Dolandırıcı aranıyor

    Gelen polis ekibi, Fevzi Güner'in kandırıldığını belirterek, parasını bankadaki hesabına yatırmasını söyledi.

    Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Yaşanan olayı DHA’ya anlatan kuyumcu Metin Akçalı, şöyle konuştu:

    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı #1

    “Soyadı tutmuyordu, iyice şüphelendim”

    “Yaşlı amca elinde poşet ile buraya geldi. Altın falan bozduracaktı. Elinde biraz altın, euro ve Türk lirası var. Hepsi yaklaşık 257 bin TL yapıyordu. Sonra parayı havale yapmamı istedi ve IBAN numarasını bana verdi. Parayı havale etmek için isim istedim. 'İsmi sorup vereyim' dedi. Parayı ne yapacağını sordum. O da parayı oğluna göndereceğini söyledi. Sonra telefonla görüşmek için dışarıya çıkınca şüphelendim. Sonra tekrar gelip verdiği isim soyadı tutmuyordu, iyice şüphelendim.

    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı #2

    “Bana da savcı olduğunu söyledi”

    'Amca seni dolandırırlar' deyince, 'Yok beni kimse dolandırmaz. Beni savcı ve emniyetten bir başkomiser aradı' dedi. 'Bu parayı ona havale edeceğim' dedi. Ben de 'Sakın öyle bir şey yapma, seni dolandıracaklar' dedim. O sıra dolandırıcılar aradı. Telefonu ben açtım. Bana da savcı olduğunu söyledi. 'Ben de sen bu adamı dolandıracaksın, savcı falan da değilsin' dedim. Sonra da polise haber verdim ve ekipler geldi.”

    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı #3

    Kırıkkale’de bir kuyumcu, yaşlı adamın kandırılmasına göz yummadı #4


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