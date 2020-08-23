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    Kırıkkale'de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı

    Hızını alamayan otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu medyana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 01:13
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 01:13
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    Kırıkkale'de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 15. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Kenan Y. idaresindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

    Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Y. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan M.Y. (34), Y.Y. (14), K.Y. (13) ve H.Y. (7) yaralandı.

    Kırıkkale de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı #1

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı tahkikat sonrası kazada ölen Kenan Y. , Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale'de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı VİDEO


    Kırıkkale de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı #2

    Kırıkkale de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı #3

    Kırıkkale de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı #4

    Kırıkkale de bir otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 4 yaralı #5

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