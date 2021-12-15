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    Kırıkkale'de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti

    Yenidoğan Mahallesi'ndeki kullanılmayan evde kanepeyi yakan şahıs, yanına oturup bali çekmeye başladı. Ekiplerin yangınla mücadelesi sırasında ise şahıs arka pencereden kaçtı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 13:21
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    Kırıkkale'de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti

    Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bir şahıs, kullanılmayan binanın 3'üncü katına çıktı.

    YANGININ ORTASINDA BALİ ÇEKTİ

    Burada bulunan kanepeyi yakan şahıs, yanına oturarak bali çekmeye başladı.

    Evden yükselen dumaları dören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.

    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #1

    ARKA PENCEREDEN KAÇTI

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede müdahalede bulunurken, itfaiye erini gören şahıs arka pencereden kaçtı.

    "ATEŞİN YANINDAYDI, KONUŞAMIYORDU"

    İtfaiye Çavuşu Tuncay Sancar, "İçeride kanepe yanıyordu. O da ateşin yanındaydı, konuşamıyordu. Ben o ara söndürürken, kaçtı gitti." şeklinde konuştu.

    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #2

    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #3

    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #4

    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #5

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    Kırıkkale de bir şahıs yaktığı kanepeye oturup bali çekti #7

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