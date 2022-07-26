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    Kırıkkale'de bozuk yemekten zehirlenen 14 kişi taburcu oldu

    Kırıkkale'de ilk başta içme suyundan zehirlendikleri düşünülen 14 kişinin bozuk yemekten dolayı hastalandıkları ortaya çıktı. Zehirlenenler tedavi edildikten sonra taburcu oldular.
    • 26.07.2022 - 03:30
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    Kırıkkale'de bozuk yemekten zehirlenen 14 kişi taburcu oldu

    Kırıkkale'de Çelebi ilçesine bağlı Karabucak köyünde oturan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle dün akşam Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiler

    İHA'nın haberine göre, aile üyelerinden bazıları, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişi, bugün taburcu edildi.

    Kırıkkale de bozuk yemekten zehirlenen 14 kişi taburcu oldu #1

    "14 vatandaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir"

    Çelebi Kaymakamlığı'nca olaya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
    "İlçemiz Karabucak köyünde içme suyundan etkilendiklerini belirterek sağlık kuruluşlarımıza başvuran aynı aileden 8- 63 yaş aralığındaki 14 vatandaşımızın yapılan ilk tetkiklerinde, rahatsızlıklarının daha önce hazırlanmış; ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve bugün itibarıyla hastanelerimizde tedavi gören 14 vatandaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Kırıkkale de bozuk yemekten zehirlenen 14 kişi taburcu oldu #2


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