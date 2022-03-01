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    Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyadı

    Çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 20:35
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    Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyadı

    Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

    Jandarma ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı.

    TANINMAMASI İÇİN SİYAHA BOYADI

    Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı.

    Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi.

    Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi.

    Kırıkkale de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyadı #1

    Kırıkkale de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyadı #2


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