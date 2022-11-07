Kırıkkale'de çocuklar evde ateş yakınca yangın çıktı

Çocukların evde yaktığı ateş sonucu müstakil evde çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Kırıkkale'de Çalılıöz Mahallesi'ndeki 433 sokakta bulunan Ahmet A.'ya ait müstakil evde, akşam saatlerinde talihsiz bir olay yaşandı.

Çocukların evin içinde ateş yakmasıyla, hanedeki eşyalar alev aldı.

Kısa sürede evi saran yangında, evde bulunan Ramazan Ş. (13) ile Hiranur Ş. (5) kendi imkanlarıyla evden çıktı, Lütfiye Ş. (82) ise evde mahsur kaldı.

4 kişi tedavi altında

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Lütfiye Ş., çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince haneden çıkartıldı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Lütfiye Ş., Ramazan Ş., Hiranur Ş. ile mahsur kalan Lütfiye Ş.'yi kurtarmak için eve giren Satılmış Demir, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ev kullanılamaz hale geldi

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.





















