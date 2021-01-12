Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, arama kararı üzerine belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Kaçak olarak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı.

Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Kırıkkale'de define kazısı yapan 9 kişiye suçüstü VİDEO

15 METRELİK ÇUKUR KAZDILAR

Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.