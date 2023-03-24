Kırıkkale'de demir korkuluğa saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil demir korkuluğa ok gibi saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İHA

Kırıkkale ile Ankara arasındaki D200 Karayolu'nda feci bir kaza yaşandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya seyreden C.A. idaresindeki 19 SH 857 plakalı otomobil Yukarı Mahmutlar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa saplandı

Sürücü C.A. hurdaya dönen otomobilde ağır yaralandı.

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.