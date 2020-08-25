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    Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı

    Kavşaktan geçmeye çalışan sürücünün bir anda şerit değiştirmesi sonucu yaşanan kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 10:48
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    Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı

    Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Dispanser Kavşağı'nda, sol şeritten seyreden otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı.

    O ANLAR KAMERADA

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler de kazadan yara almadan kurtuldu.

    Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

    Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı

    Kırıkkale de dikkatsiz sürücünün kaza anı #1

    Kırıkkale de dikkatsiz sürücünün kaza anı #2

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