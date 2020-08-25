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- Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı
Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı
Kavşaktan geçmeye çalışan sürücünün bir anda şerit değiştirmesi sonucu yaşanan kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
- İHA
- 25.08.2020 - 10:48
Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Dispanser Kavşağı'nda, sol şeritten seyreden otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı