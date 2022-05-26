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- Kırıkkale'de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı
Kırıkkale'de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı
Zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda vatandaşları sömürerek haksız kazanç elde eden 50 dilenciye yasal işlem başlatıldı.
- 26.05.2022 - 15:55
- Güncelleme : 26.05.2022 - 16:27
Kırıkkale kent merkezinde, dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
İHA'nın haberine göre; zabıta ekipleri, özellikle cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara operasyon başlattı.
50 dilenciye yasal işlem
Operasyon kapsamında ekipler; yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde dilencilik yapan 50 şahsa müdahale etti.
Müdahalenin ardından zabıta müdürlüğüne getirilen dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı.