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    Kırıkkale'de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı

    Zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda vatandaşları sömürerek haksız kazanç elde eden 50 dilenciye yasal işlem başlatıldı.
    • 26.05.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:27
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    Kırıkkale'de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı

    Kırıkkale kent merkezinde, dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

    İHA'nın haberine göre; zabıta ekipleri, özellikle cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara operasyon başlattı.

    50 dilenciye yasal işlem

    Operasyon kapsamında ekipler; yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde dilencilik yapan 50 şahsa müdahale etti.

    Müdahalenin ardından zabıta müdürlüğüne getirilen dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Kırıkkale de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı #1

    Kırıkkale de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı #2

    Kırıkkale de dilencilik yapan 50 kişi yakalandı #3


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