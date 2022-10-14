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    Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda yangın

    Dinamit yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 14.10.2022 - 22:49
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    Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda yangın

    Ankara'dan Giresun'a gitmekte olan E.S. yönetimindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyonun, seyir halindeyken Kırıkkale - Samsun karayolu 15'inci kilometresi, Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarına arka lastiğinde yangın çıktı.

    Dumanı gören sürücü, yangını ihbar etti

    DHA'Nın aktardığına göre; dumanı fark eden sürücü, kamyonu sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürüldü. Hasar oluşan dinamit yüklü kamyon güvenli bölgeye çekildi.

     

    Kırıkkale de dinamit yüklü kamyonda yangın #1

    Kırıkkale de dinamit yüklü kamyonda yangın #2

    Kırıkkale de dinamit yüklü kamyonda yangın #3

    Kırıkkale de dinamit yüklü kamyonda yangın #4


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