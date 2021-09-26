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    Kırıkkale'de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 13:42
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    Kırıkkale'de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi

    Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, koronavirüs salgınına ilişkin 24 saat esasına göre denetim yapıyor.

    Bölgede farklı noktalarda gezen ekipler, HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.

    Yoğunluğun çok olduğu caddede denetim yapan ekipler, HES kodu sorgusunda 10 yaşındaki Ö.B.T.  isimli öğrencinin temaslı olduğunu tespit etti.

    4 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

    Okulda sınıfı karantinaya alınan temaslı öğrenci, dışarıya kırtasiyeden çıktı almak için çıktığını söyledi.

    Karantina ihlali yapan küçük çocuk ekipler tarafından evine gönderilirken, babasına da 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale'de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi ViDEO

    Kırıkkale de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi #1

    Kırıkkale de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi #2

    Kırıkkale de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi #3

    Kırıkkale de dışarıda yakalanan temaslı öğrencinin babasına ceza kesildi #4

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