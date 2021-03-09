Kırıkkale’de dökme gaz tankında yangın

Tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki bir dökme gaz tankında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde bulunan bir tesiste sabah saat 08.30 sıralarında, tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki bir dökme gaz tankında muayene esnasında yangın çıktı.

Araca bağlı olmayan bir tanker bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ekipler alevlere müdahale ederken, olası bir patlamaya karşı da jandarma ekipleri etrafta güvenlik çemberi oluşturdu.

GAZ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.

Alevlerin söndürülmesi ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının sebebinin tanktaki gaz sıkışması olabileceği kaydedildi.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen eşliğinde yangının çıktığı muayene merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

“ÖLÜ YA DA YARALI YOK”

Kırıkkale Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezi'nde, araca bağlı olmayan tankta gaz sıkışması nedeniyle yangın meydana gelmiştir. Yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınmış olup yangında ölen ve yaralanan bulunmamaktadır.”