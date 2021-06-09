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    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü

    Etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım bir düğün salonuna isabet etti. Çıkan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:04
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    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü

    Kırıkkale’de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Bağlarbaşı Mahallesi Dr. Ahmet Ay Caddesi’nde bulanan bir düğün salonuna yıldırım isabet etti.

    Ayşe Mine Kazan'a ait düğün salonunun elektrik panosu patladı.

    Patlama nedeni ile çıkan yangın, çalışanların müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir, "Elektrik panosuna yıldırım düşmesinin ardından teller birbirine çarptı. Daha sonra panoda patlama oldu. Patlamadan sonra tesisatımız zarar gördü.” ifadelerini kullandı.

    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü VİDEO

    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü #1

    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü #2Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü #3

    Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü #4

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