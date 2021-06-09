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Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü

Kırıkkale’de düğün salonuna yıldırım düştü

Etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım bir düğün salonuna isabet etti. Çıkan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü.