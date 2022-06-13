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    Kırıkkale'de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı

    Yahşihan ilçesinde, düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu iddia edilen Kağan K., kullandığı taksi ile kalabalığın üzerine sürerken, olayda 20 kişi yaralandı.
    • 13.06.2022 - 02:10
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    Kırıkkale'de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbey TOKİ Konutları'nda, Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K. (35), diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

    Bindiği taksiyi kalabalığın üzerine sürdü

    Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K., direksiyonuna geçtiği taksiyle bir anda düğün kalabalığının arasına daldı.

    Kırıkkale de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı #1

    17 kişi yaralandı, taksideki 3 kişi dövüldü

    DHA'Nın aktardığına göre; kaçmaya çalışırken de park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.

    Kırıkkale de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı #2

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Kırıkkale de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı #3

    Kırıkkale de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı #4

    Kırıkkale de düğünde tartıştığı kişilerin arasına araçla daldı: 20 yaralı #5


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