Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu A, Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Araçtan inmedi, polis memuruna çarptı

Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.

Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.

Yaralı polisin durumu iyi

AA'nın haberine göre; polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın sürücü, alkollü çıktı

Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.