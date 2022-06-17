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    Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

    Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.
    • 17.06.2022 - 04:07
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    Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

    06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu A, Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

    Araçtan inmedi, polis memuruna çarptı

    Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.

    Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #1

    Yaralı polisin durumu iyi

    AA'nın haberine göre; polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #2

    Gözaltına alınan kadın sürücü, alkollü çıktı

    Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.

    Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #3

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #4


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