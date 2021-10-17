Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
560.411
-1.07%
EXEN Coin
21.02
-1.72%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Kırıkkale'de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi

    Kırıkkale'de polisin dur ihtarına uymayıp yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan sürücü, ekiplerden özür diledi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 02:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi

    Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden A.T. (46) isimli sürücü, trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis, Sanayi Kavşağı’nı araç trafiğine kapatarak otomobili kontrollü bir şekilde durdurup, sürücüyü gözaltına aldı.

    YAKALANINCA POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ

    Sürücüsü A.T., yakalanınca polisten özür diledi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde sabıkasının olmadığı anlaşılan sürücü A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi’nde alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.

    Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

    Kırıkkale'de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi - Video

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi #1

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi #2

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi #3

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi #4

    Kırıkkale de dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanınca özür diledi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir