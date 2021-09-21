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    Kırıkkale'de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

    Kopya çekmek için oluşturduğu sistem nedeni ile şüpheli tavırları görevli öğretmenler tarafından fark edilen şahıs, hastaneye götürüldü. Ekipmanlar cımbız yardımıyla çıkarıldı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:44
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    Kırıkkale'de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

    Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A., kopya çekebilmek için bir düzenek kurdu.

    Sınav esnasında maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan kişi, bu şekilde soruları yanıtladı.

    Sınavda şüpheci tavırlar sergileyen şahsın kopya çektiğini fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

    DÜZENEĞİ TESPİT ETTİLER

    E-Sınav Merkezi'ne gelen ekipler, şüphelinin üzerinde dedektör ile arama yaptı. Ekipler, kulağına yerleştirdiği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesine yerleştirdiği kablosuz kamerayı tespit etti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.

    Kırıkkale'de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği ViDEO

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #1

    CIMBIZ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

    KOM polisi, şahsın kulağındaki "böcek" cihazını çıkartabilmek için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık görevlilerince cımbız yardımıyla çıkartıldı.

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #2

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

    Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #3

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #4

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #5

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #6

    Kırıkkale de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği #7

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