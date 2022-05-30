Kırıkkale’de ehliyetsiz sürücü polis ekibine çarptı: 3 kişi yaralı

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kendisini takip eden motosikletli polis ekibine çarptı. Kazada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale’nin Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.45 sıralarında seyir halinde olan Ş.Ş. (21) yönetimindeki 40 DL 797 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarın uymayarak kaçmaya başladı.

Ş.Ş., kısa süren kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağına geldiğinde kendisini takip eden Yunus ekiplerinin motosikletine çarpıp, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yoldan geçen biri yakaladı

Kazada, motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K. yaralandı.

Yaralı olarak kaçan Ş.Ş. ise olayı gören bir vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Hayati tehlikeleri yok

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler ile şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20 bin lira ceza kesildi

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin TL idari para cezası uygulandı.