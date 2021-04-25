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Kırıkkale'de eş katili gazetecileri tehdit etti: Sizi öldürürüm

Kırıkkale'de eş katili gazetecileri tehdit etti: Sizi öldürürüm

1,5 aylık eşini bıçakla öldürüp, evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki zanlı, adliyeye sevk edilirken "Pislik temizlendi diye yazın, sizi öldürürüm” dedi.