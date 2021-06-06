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    Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklandı, oğlunun sözleri yürek burktu

    Sezer Başkaya'nın tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 14:11
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    Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklandı, oğlunun sözleri yürek burktu

    Kırıkkale'de yaşayan Sezer Başkaya'nın tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı, 4 yaşındaki oğlu H.M.B.'nin gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirlenirken, oğlunun sözleri duyanları ağlattı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Kent merkezinde çiğ köfte dükkanı işleten Sezer Başkaya'nın cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi.

    Emniyetteki işlemleri devam eden Sezer Başkaya, adliyeye sevk edilecek.

    Kırıkkale de eşi tarafından bıçaklandı, oğlunun sözleri yürek burktu #1

    "ANNEME GİTMEK İSTİYORUM"

    Öte yandan, Hacer Başkaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

    Yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelerek üzüntülü şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.

    Çiftin oğulları H.M.B. de yakınları ile burada bekliyor. H.M.B.'nin zaman zaman "Anneme gitmek istiyorum" dediği duyuldu.

    Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı.

    Hacer Başkaya'nın cenazesinin Balışeyh ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    Kırıkkale de eşi tarafından bıçaklandı, oğlunun sözleri yürek burktu #2

    Kırıkkale de eşi tarafından bıçaklandı, oğlunun sözleri yürek burktu #3

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