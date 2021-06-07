Kırıkkale'de eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani koca tutuklandı

5 yıllık eşini tartışma sonrasında oğlunun gözü önünde acımasızca öldüren katil zanlısı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'nin Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda ikamet eden Başkaya çifti, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya (29), eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı (26) boynundan bıçakladı.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki oğlu H.M.B.'nin gözü önünce bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan ve kent merkezinde çiğ köfte dükkanı işleten Sezer Başkaya'nın, cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi.

'ANNEME GİTMEK İSTİYORUM'

Öte yandan, Hacer Başkaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sırasında 4 yaşındaki H.M.B.’nin zaman zaman "Anneme gitmek istiyorum." dediği duyuldu.

Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları, küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı.

Hacer Başkaya'nın cenazesinin, Balışeyh ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

5 yıllık eşini canice boynundan bıçaklayarak öldüren Sezer Başkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.